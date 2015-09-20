Данные экзит-поллов: партия Ципраса побеждает на досрочных парламентских выборах в Греции

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, правоцентристская партия "Новая демократия" Вангелиса Меймаракиса набирает 28,5-30,0% голосов.

На третье место вышла ультраправая "Хриси Авги" ("Золотая заря"), которая получает, по уточненным данным, 7,0-8,0% голосов. За ней следуют коалиционный блок левоцентристской ПАСОК с "Демократическими левыми" (ДИМАР), получающая 6,0-7,0% голосов. За ней следуют Компартия Греции с 5,5-6,5%, а также центристская "Потами" ("Река") с 4,0-4,5%.

Читайте такжеОпросы: партия Ципраса теряет популярность в Греции

Входившая ранее в правительство вместе с СИРИЗА правоцентристская партия "Независимые греки" (АНЭЛ) набирает 3-4%, созданная вышедшими из СИРИЗА "диссидентами" партия "Лаики Энотита" ("Народное единство") во главе с экс-министром энергетики Панайотисом Лафазанисом - 2,5-3,0%, Союз центристов - 3,0-4,0%. Для прохождения в парламент необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.

Ранее УНИАН сообщал, что в Греции в 7 утра открылись избирательные участки на всеобщих парламентских выборах. Основная борьба развернется между находящейся сейчас у власти левой партией "Сириза" и консервативной "Новой демократией", лидером которой выступает бывший министр обороны Вангелис Меймаракис.