Словения вслед за рядом стран вводит контроль на границе с Венгрией из-за наплыва беженцев

Об этом заявил премьер-министр Словении Миро Церар, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Primorske Novice.

"Народ Словении не должен бояться. Мы справляемся со сложившейся ситуацией, помогаем тем, кто в этом нуждается. В то же время пора действовать в соответствии с установленными процедурами", - сказал он.

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Церар отметил, что меры пограничного контроля вступят в силу с полуночи 17 сентября. При этом Словения сообщила Еврокомиссии о своем решении.

По словам Церара, временный пограничный контроль будет действовать, пока не будет найдено решение проблемы на европейском уровне.

Как сообщалось, 13 сентября Германия объявила о временном возвращении к контролю на границе между Баварией и Австрией из-за массового наплыва беженцев. Позже о таком же решении заявила Словакия.

Австрия с 16 сентября также ввела усиленный контроль на границе с Венгрией.