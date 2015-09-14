Словакия намерена блокировать решения ЕС об обязательных квотах на мигрантов - министр

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«У меня есть мандат правительства и парламента, позволяющий мне ветировать любые вопросы, касающиеся квот, потому что они не имеют никакого смысла, они направлены против самих беженцев и не решат кризис в любом случае», — заявил Калиняк.

Заседание глав МВД стран-членов Евросоюза состоится 14 сентября в Брюсселе. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться предложения президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по распределению мигрантов, которые он выдвинул 9 сентября.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер Словакии Роберт Фицо выступает против обязательных квот на беженцев. В то же время, по словам Фицо, новое предложение Еврокомиссии содержит шаги "в правильном направлении".