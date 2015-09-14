Словакия намерена блокировать решения ЕС об обязательных квотах на мигрантов - министр
Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк пообещал, что Братислава будет блокировать любое решение Евросоюза об обязательных квотах на распределение мигрантов.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
«У меня есть мандат правительства и парламента, позволяющий мне ветировать любые вопросы, касающиеся квот, потому что они не имеют никакого смысла, они направлены против самих беженцев и не решат кризис в любом случае», — заявил Калиняк.
Заседание глав МВД стран-членов Евросоюза состоится 14 сентября в Брюсселе. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться предложения президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по распределению мигрантов, которые он выдвинул 9 сентября.
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Ранее УНИАН сообщал, что премьер Словакии Роберт Фицо выступает против обязательных квот на беженцев. В то же время, по словам Фицо, новое предложение Еврокомиссии содержит шаги "в правильном направлении".