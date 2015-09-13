Германия объявила о введении пограничного контроля с Австрией

Власти Германии объявили о введении пограничного контроля с Австрией на фоне того, что еще тысячи мигрантов прибыли в страну в последние два дня.

Об этом передает Русская служба Би-би-си.

Ранее власти Мюнхена заявили, что они едва справляются с наплывом беженцев и мигрантов, прибывшими в последние недели в город из стран Ближнего Востока и Африки.

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Как сообщал УНИАН, министр транспорта ФРГ Александр Добриндт сообщил, что страна "достигла лимита" по приему беженцев.

"Пределы допустимой нагрузки достигнуты. Этот сигнал должен быть понят однозначно", - заявил он.

По словам чиновника, «сейчас важно принять меры для остановки потока мигрантов на немецкой границе, также необходимо восстановить там действенный контроль».

При этом он отметил, что "через полный отказ ЕС защита внешних границ Евросоюза больше не обеспечена".