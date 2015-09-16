Мигранты от венгерской границы двинулись в сторону Хорватии

По сообщениям местных СМИ, автобусы теперь перенаправляются в сторону Хорватии, откуда мигранты планируют добраться до Германии через Словению и Австрию, передает Би-би-си.

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Сотни мигрантов провели ночь на среду у закрытой венгерско-сербской границы. Людям пришлось собирать дрова, чтобы разжечь костры.

Напомним, в понедельник в Венгрии вступило в силу новое миграционное законодательство, разрешающее арестовывать мигрантов, прибывающих в страну нелегально. Кроме того, полиция перекрыла пограничный железнодорожный переезд, который использовали для проникновения в Венгрию десятки тысяч человек.

Кроме этого, Австрия сегодня ввела пограничный контроль на своих южных и восточных границах, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" Таким образом страна пытается справиться с растущим притоком мигрантов, который в последние несколько дней снова усилился после мер, принятых Венгрией. Контроль восстановлен на границах с Венгрией, Италией, Словенией и Словакией.

Как отметила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Лайтнер, Вена будет вести себя в этой ситуации "по примеру Германии". "Интенсивность контроля на границе будет соблюдена на том уровне, который будет необходим для обеспечения безопасности", - говорится в письме австрийских властей, направленном в Брюссель.

Также в эфире телеканала ORF австрийский министр отметила, что мигрантов не будет отправлять обратно в Венгрию. По ее словам, на данный момент "никого не будут отсылать назад", учитывая обстоятельства в Венгрии. Германия также не будет возвращать беженцев в Австрию. "Так было договорено", - сказала она.