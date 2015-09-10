Саркози считает, что Запад должен перевернуть страницу "холодной войны" с Россией

Об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью французскому изданию Le Figaro, передает "Европейская правда".

"Мы нуждаемся в России для борьбы с "Исламским государством". Надо перевернуть страницу "холодной войны" с Москвой", - заявил он.

В то же время Саркози отметил, что это не означает согласия с тем, что происходит в Донецке.

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"Россия должна продемонстрировать добрую волю, помогая международному сообществу побороть "Исламское государство", - сказал экс-президент.

А для этого, по его мнению, она должна вернуться к G8, снять продовольственное эмбарго и начать новый диалог с Западом.

"В этом заинтересованы и европейцы, и россияне", - отметил Саркози.

При этом он раскритиковал действующего президента Франции Франсуа Олланда за то, что тот лишь намекает на возможность снятия санкций, а также за разрыв контракта о поставках "Мистралей".

"Единственное, что мы увидели - 2 млрд, которые могли укрепить Францию, были просто отброшены непоставкой "Мистралей" - заявил Саркози.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поддержит снятие санкций с Российской Федерации, если она выполнит Минские соглашения.