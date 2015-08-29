Лидеры Германии, Франции и РФ без Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе

"Лидеры трёх стран обсудили кризисную ситуацию на востоке Украины (при непосредственном участии РФ оккупированы некоторые районы Донецкой и Луганской областей - УНИАН) и ход реализации Минских договорённостей, в том числе с учётом состоявшихся 26–27 августа 2015 года в Минске заседаний Контактной группы и её рабочих подгрупп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Меркель и Олланд информировали об итогах их недавней встречи в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко (24 августа - УНИАН).

Путин при этом, несмотря на увеличение количества погибших среди украинских военных, обвинил их в обстрелах.

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"Путин высказал обеспокоенность продолжающимися обстрелами украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса, наращиванием вооруженных сил Украины вдоль разграничительной линии", - заявили в Кремле.

При этом заявлено о необходимости налаживания прямого диалога между Киевом и "представителями Донецка и Луганска, а также снятия финансово-экономической блокады с Донбасса". Президент России подтвердил безальтернативность политического урегулирования конфликта на основе полной реализации Минских договорённостей, "важность проведения в Украине согласованной с Донецком и Луганском конституционной реформы".

Кроме того, сообщается, что в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением осенью 2015 года местных выборов в регионах Украины. Обсуждены также основные аспекты дальнейшей работы в рамках «нормандского формата», включая переговоры министров иностранных дел и подготовку к новой встрече на высшем уровне.