Олланд проговорился, когда он поддержит снятие санкций с России

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает Reuters.

По его словам, в выполнении Минских соглашений в последние недели достигнут определенный прогресс.

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"Если процесс достигнет успеха (выполнение Минских соглашений - УНИАН), я буду поддерживать отмену санкций", - заявил Олланд.

Кроме этого, по его словам, в ближайшие дни состоится встреча глав МИД нормандской четверки. В то же время, президент Франции предложил организовать встречу непосредственно лидеров нормандской четверки в Париже перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.



