Süddeutsche Zeitung: Популярный перебежчик

Об этом пишет Майк Шиманский в своей статье «Популярный перебежчик», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Алексис Ципрас, похоже, в состоянии отменить законы политической деятельности. Премьер-министр Греции собирается поставить свою подпись под соглашением с европейскими донорами, которое после пяти лет жесткой экономии вновь потребует от греков ограничений.

В обмен на почти 86 млрд евро из Брюсселя для спасения страны, люди снова потеряют работу, и еще больше людей станут бедными. При этом Ципрас и Сириза пришли к власти в январе с обещанием покончить с экономией. Но что делает сейчас Ципрас? Жесткая экономия.

Удивительная вещь: очевидно, ему это не вредит, то, что он причиняет боль людям, разочаровывает их. И политическая культура внутри его союза левых мало его беспокоит. В Сиризе сегодня те, кто настаивает на соблюдении предвыборных обещаний считаются извращенцами или повстанцами. Это не должно его беспокоить. 41-летний политик уже давно далеко за пределами этого политического сообщества умеренных левых, коммунистов, маоистов, троцкистов. Согласно опросам, Сириза могла бы получить на выборах 36 процентов, если бы голосование проходило сейчас. Его личные ценности получили рейтинг одобрения в примерно 60 процентов – для того, кто нарушает слово, это замечательно.

Премьер Ципрас пришел от крайних левых и завоевал центр

Этим опытом Ципрас руководствуется и сейчас. И его не касается то, о чем по вечерам в тавернах греки говорят о греках: что их обманула политика. Скорее правда, что разочарование в правительстве прошлых лет и десятилетий сидит так глубоко, что оно больше не зависит от нарушения слова в большей или меньшей степени.

Кумовство, которые преобладало в Греции и до сих пор еще не полностью преодолено, могло бы поэтому стать государственной идеологией, потому что народные партии в равной степени сохраняли его в течение многих лет. Коррупция и бесхозяйственность связаны с большим кланом политиков, которые разделили страну между собой и десятилетиями вели бизнес.

Вместе с экономической и финансовой катастрофой в Грецию пришло политическое банкротство. Партийная система не просто рухнула – она была опустошена. Обе когда-то больших партии «Пасок» (центральные левые) и «Новая демократия» (центральные правые) вряд ли могут назвать себя популярными партиями, согласно результатам выборов. Партия «Новая Демократия» в январе получила почти 28 процентов. Она изнурена вопросами правления, и именно поэтому ее спад еще не окончательный. «Пасок», основанная и в значительной степени зависящая от Андреаса Папандреу, была длительный период своего существования правящей партией. Теперь она больше не набирает и пяти процентов.

Новые трудности, но также больше справедливости

Ципрас признал зияющую дыру и сейчас завоевывает центр страны. Его первым шагом было выбросить противников своей новой политики из правительства. После этого он в последние недели усиленно работал над тем, чтобы прийти к соглашению с кредиторами. Это подразумевает новые трудности, но и больше справедливости. Богатых судовладельцев просят платить. Уровень налогового мошенничества должен быть снижен. И еще: премьер удержит Грецию в еврозоне. В противном случае эта маленькая, но гордая страна погибнет.

Тот, кто жаждет вернуться к драхме в Греции – и в Сиризе есть такие – думает только о прошлом. При всем разочаровании по поводу неудачной политики спасения последних лет, за которую многие греки заплатили высокую цену, явное большинство хочет остаться в еврозоне. Ципрас пришел к власти как популист. Как реалист, он теперь пытается обеспечить себе ее на длительный срок.

Сириза еще формируется

Теперь борьба идет внутри Сиризы. Спор из-за выбора направления в самом разгаре. Скорее всего, Ципрас решит его в свою пользу. Сириза – еще не сформировавшаяся структура. Если посмотреть на нее внимательно, Сириза сейчас еще не союз, потому что слишком сильно расходятся интересы. Сириза еще формируется. Перспектива, через годы или даже десятилетия управлять страной, заглушает у многих боль от перемен.

Похоже, что в конце лета или осенью дело дойдет до новых выборов, потому что Ципрас и Сириза в этой ситуации не могут обеспечить стабильное правительство. Новое голосование может даже быть ему на руку, потому что он таким образом окончательно избавится от критиков. Они будут вынуждены отделиться от Сиризы, все остальное больше не будет заслуживать доверия. Ципрас может доказать свою надежность, если затем он будет придерживаться своей новой политики.