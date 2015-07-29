Иран и ЕС договорились о переговорах на высоком уровне

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зарифе после встречи в Тегеране с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, передает Радио Свобода.

Эти переговоры начнутся в ближайшее время и будут касаться разнообразных вопросов, в частности, энергетического сотрудничества, прав человека, противостояния терроризму или региональных вопросов, сказал Зарифе на совместной пресс-конференции с Могерини.

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Он также призвал Соединенные Штаты выполнить договоренность о ядерной программе Тегерана со своей стороны, чтобы «устранить недоверие иранского народа».

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку соглашения относительно иранской ядерной программы, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.