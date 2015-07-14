Основные условия ядерного соглашения Ирана и стран "шестерки"

Во вторник было подписано ядерное соглашение между Ираном и группой из шести ведущих стран мира, которое уместилось на ста страницах основного текста и в пяти дополнениях по техническим операциям.

Об этом сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Среди важнейших достижений соглашения можно назвать уменьшение количества центрифуг для обогащения урана в течение следующих 10 лет с 19 тысяч до 6 тысяч. Кроме того, использоваться должны только старые, менее мощные центрифуги. Верхний предел обогащения урана должен составлять 3,67 процента. Для создания ядерной бомбы необходимо обогащение до 90 процентов. В то же время запас уже имеющегося обогащенного урана в течение 15 лет должен сократиться с почти 12 тонн до 300 килограммов.

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Тяжеловодный реактор Арак должен быть преобразован в исследовательский реактор. Таким образом, его нельзя будет использовать для создания плутония, необходимого для ядерного оружия. Завод по обогащению урана Фордо, существование которого долго держали в тайне, будет преобразован в ядерный исследовательский центр. Единственным местом для обогащения Ирана будет город Натанс.

Запрет ООН на импорт и экспорт оружия будет продлен на пять лет. Кроме того, восемь лет будут запрещены поставки оружия, которое может быть использовано для баллистической ракетной программы Ирана.

МАГАТЭ получит особый доступ ко всем ядерным объектам Ирана. Это касается всей ядерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерных станций. Также в случае обоснованных подозрений Тегеран должен открыть доступ к своим военным объектам.

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Экономические санкции против Ирана будут постепенно отменены после того, как МАГАТЭ подтвердит, что Иран выполнил свои обязательства по сокращению ядерной программы. Вопросы должны быть урегулированы до конца 2015 года. Если же Иран нарушит свои обязательства, западные государства имеют право восстановить санкции.