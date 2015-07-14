Глава МАГАТЭ намерен провести оценку военной части ядерной программы Ирана

По словам Юкия Амано, он и представитель Ирана подписали документ, позволяющий преодолеть существующие разногласия, передает Би-би-си. Глава МАГАТЭ заявил, что надеется провести полную оценку военной части иранской ядерной программы к концу года.

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Реализация достигнутого в Вене соглашения зависит от возможности МАГАТЭ проводить инспекции иранских ядерных объектов и от сотрудничества иранских властей в оценке военного потенциала ядерной программы страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил на пресс-конференции в Вене, что соглашение по ядерной программе Ирана, достигнутое со странами "шестерки", является историческим моментом.

"Сегодняшний день мог оказаться концом надежд, но сейчас мы открываем новую главу, вселяющую надежу", - сказал Джавад Зариф.

По его словам, согласованный документ не является идеальным ни для одной стороны, но, по словам министра, он помог "преодолеть ненужный кризис" и "открыть новые горизонты".

Тем временем в Израиле уже отреагировали на подписанное соглашение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что подписание соглашения в Вене является ошибкой исторического масштаба. По его словам, соглашение позволяет Ирану продолжать агрессивную политику в регионе.

В Вене проходит встреча министров иностранных дел стран "шестерки", которая должна поставить точку в многолетних переговорах по ядерной программе Тегерана. Кризис в отношениях между Ираном и странами Запада в связи с его ядерной программой длится уже 13 лет. Страны "шестерки" и Иран подготовили 100-страничный документ, в котором детально проработаны условия сокращения иранской ядерной программы и снятия международных санкций против Тегерана.