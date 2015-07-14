Обама: соглашение по ядерной программе Ирану дает шанс улучшить отношения

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает Би-би-си. "У нас есть сильные различия. Нельзя не учитывать разницу в историческом развитии наших стран. Сделка дает возможность двигаться в новом направлении, и мы должны ее использовать", - сказал Барак Обама.

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Кроме того президент США отметил, что "это соглашение построено не на доверии, а на проверке. Мы будем иметь возможность проверять все ядерные объекты. Инспекторы будут иметь доступ ко всем объектам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Некоторые из этих мер будут длиться 25 лет", - сообщил Барак Обама, передает "ЕвроПравда". "Если Иран нарушит соглашение – все существующие санкции вернутся", - подчеркнул президент.

Обама также прокомментировал протесты Израиля относительно примирения Запада с Ираном. "Мы не должны исключать эскалации конфликта, но точно не должны стремиться к такой возможности. А с ядерным Ираном регион и мир точно был бы более опасен для наших партнеров", - заявил он.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что соглашение в Вене открывает "новую главу" в отношениях Ирана с другими странами.

Ранее верховный представитель Евроcоюза по внешней политике Федерика Могерини официально объявила о достижении договоренности между Ираном и "шестеркой". По ее словам, соглашение по атому удобно для всех сторон переговоров и открывает новую страницу в отношения с Ирана впервые за десять лет.