Пик пройден: в Мадриде закрывают еще один временный морг
Власти Мадрида закрывают второй из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.
Читайте такжеВ Испании коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
Временный морг в Ледяном дворце Мадрида планируют закрыть в среду.
Местная власть объясняет, что потребность в дополнительных моргах отпадает из-за уменьшения смертности от коронавируса.
Из-за эпидемии коронавируса региональная власть была вынуждена организовать три временных морга - на катке в Ледовом дворце в Мадриде, на крытом катке в пригороде Мадрида городе Махадаонда и в здании, предназначавшемся для Института судебно-медицинской экспертизы в дворце юстиции. Неделю назад временный морг в Махадаонде был закрыт.
Таким образом, действующим останется только один временный морг.
Как сообщалось, в Испании коронавирусом заразились уже 200 210 человек, количество смертей продолжает сокращаться.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире