В Испании коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек
13:12, 20 апреля 2020Мир
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За последние сутки умерли 399 человек, вылечились более 3,2 тысячи.
Иллюстрация REUTERS
В Испании количество инфицированных коронавирусом возросло до 200 тысяч 210 человек.
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Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, за последние сутки еще у 4 тысяч 266 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Всего в Испании от COVID-19 умерли 20 тысяч 852 человека. За последние сутки - 399 человек.
Всего вылечились 80 тысяч 587 человек. За последние сутки - 3 тысячи 230.
Как сообщал УНИАН, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля - тогда за сутки умерло 950 человек.
С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.
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