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В Испании коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек

13:12, 20 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, за последние сутки еще у 4 тысяч 266 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.

Всего в Испании от COVID-19 умерли 20 тысяч 852 человека. За последние сутки - 399 человек.

Всего вылечились 80 тысяч 587 человек. За последние сутки - 3 тысячи 230.

Как сообщал УНИАН, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля - тогда за сутки умерло 950 человек.

С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

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