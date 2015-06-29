Кэмерон: боевики ИГ планируют осуществить "ряд ужасных терактов" в Британии

Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) несут угрозу для всего Запада и планируют теракты в Великобритании.

Об этом заявил в понедельник британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, передает ТАСС.

"Боевики ИГ, орудующие в Сирии и Ираке, планируют осуществить ряд ужасных терактов в Великобритании", - приводит его слова агентство Reuters.

Как подчеркнул Кэмерон, радикалы представляют реальную угрозу для всего Запада.

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Ранее глава МИД королевства Филип Хаммонд заявил, что Великобритания продолжит использовать свою "военную мощь" для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) после терактов во Франции, Тунисе и Кувейте.

По его словам, недавние теракты показали, почему Великобритания должна оставаться приверженной "борьбе и победе" над ИГ. В этой связи Хаммонд призвал оказывать "дополнительную поддержку" тем, кто рискует жизнью для защиты страны.

"Все мы должны прикладывать больше усилий для поддержки британских военнослужащих", - отметил министр. "Благодаря нашей помощи они смогут продолжать выполнять свою работу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства", - подчеркнул он.

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По мнению Хаммонда, его страна должна противостоять терроризму везде, "где бы он не поднял голову". В этой связи министр вспомнил о "невинных британцах, погибших на семейном отдыхе в Тунисе", и в очередной раз выступил за активизацию борьбы с ИГ по всему миру.

В минувшую пятницу в городе Сус террорист открыл огонь по людям на пляже расположенных рядом гостиниц "Риу Империал Мархаба" и "Совива". Власти Туниса пока не дают точной информации о национальностях жертв теракта в Сусе, но уже известно, что это в основном подданные Великобритании и Бельгии, а также граждане Франции и Германии. Среди раненых есть также граждане Украины и Норвегии.

Как сообщила "Би-би-си", в Тунис уже отправились сотрудники лондонского полицейского управления Скотленд-Ярда, которые будут помогать правоохранительным органам этой страны расследовать теракт. Кроме того, британские службы разведки МИ-6 (MI6) и контрразведки МИ-5 (MI5) анализируют имеющуюся в их распоряжении оперативную информацию, пытаясь установить, существует ли угроза новых терактов, которые могут устроить исламисты.