При нападении на отель в Тунисе погибли не менее 30 британцев

Согласно сведениям, полученным Би-би-си, число британцев, погибших в результате пятничной атаки на пляж в Тунисе, составляет не менее 30 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

На данный момент министерство иностранных дел Британии официально подтвердило гибель 15 британских подданных, но предупредило, что эта цифра может значительно возрасти.

В общей сложности жертвами боевика, открывшего 26 июня огонь по туристам, отдыхавшим на пляже отеля Imperial Marhaba, стали 38 человек.

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В воскресенье над резиденцией премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, а также на других государственных зданиях были приспущены флаги в память о погибших в Тунисе гражданах.