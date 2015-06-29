При нападении на отель в Тунисе погибли не менее 30 британцев
На данный момент МИД Британии официально подтвердил гибель 15 граждан.
Согласно сведениям, полученным Би-би-си, число британцев, погибших в результате пятничной атаки на пляж в Тунисе, составляет не менее 30 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
На данный момент министерство иностранных дел Британии официально подтвердило гибель 15 британских подданных, но предупредило, что эта цифра может значительно возрасти.
В общей сложности жертвами боевика, открывшего 26 июня огонь по туристам, отдыхавшим на пляже отеля Imperial Marhaba, стали 38 человек.
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В воскресенье над резиденцией премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, а также на других государственных зданиях были приспущены флаги в память о погибших в Тунисе гражданах.