Напряженные ядерные переговоры по Ирану продлятся еще несколько дней

По сообщениям иранских СМИ, министр иностранных страны Джавад Зариф возвращается в Тегеран для дополнительных консультаций с руководством страны, после чего он должен вернуться в Вену. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Предполагалось, что к 30 июня стороны оформят всеобъемлющее соглашение. Однако теперь дата завершения переговоров сдвигается на неопределенный срок. Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала переговоры "трудными и напряженными".

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В рамках предварительных консультаций стороны пришли к соглашению, согласно которому Тегеран обязуется поставить под международный контроль процесс обогащения урана и приостановить на две трети мощностей свою ядерную программу в течение ближайших 10 лет.

В обмен на это США, Евросоюз и ООН должны постепенно снять наложенные на Тегеран санкции.