В России заявили, что действия США могут подтолкнуть РФ к наращиванию ядерных арсеналов

Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, сообщает ТАСС.

По его словам, в основе предложения США о сокращении числа развернутых боезарядов на одну треть лежит понимание того, что они смогут защитить себя и союзников даже при таких пониженных уровнях.

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"Мы такой вывод сделать не можем, потому что для нас из-за действий США появляются совсем противоположные факторы, которые при каких-то обстоятельствах вообще могут подтолкнуть к тому, чтобы начать наращивать (ядерные арсеналы). Пока мы не собираемся это делать, но то, что делают американцы, объективно крайне затрудняет, а может быть, вообще лишает всякой перспективы дальнейшие шаги в области ядерного разоружения", - предупредил дипломат. По его словам, такова "объективная реальность" происходящего.

В то же время, он отметил, что в настоящий момент "процесс сокращения (количества ядерного оружия) идет и закончится 5 февраля 2018 года - через семь лет после вступления в силу нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)". "То есть процесс продолжается, и это - наша первоочередная задача. Это договорные обязательства, они будут выполнены", - подчеркнул Ульянов.

По его словам, в настоящий момент ДСНВ "вполне устраивает" Россию. "На сегодняшний день налицо нет таких факторов, которые делали бы продолжение нашего участия в договоре не отвечающим интересам Российской Федерации, но теоретически, из-за действий США, такая ситуация может возникнуть, чего мы не хотели бы", - сказал представитель МИД.