Депутаты в Армении стали "живой стеной" между полицией и митингующими

Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

У полицейских при себе дубинки и алюминиевые щиты.

В настоящее время на территории, где собрались демонстранты, отключили уличное освещение.

К этому моменту к участникам акции присоединились ряд оппозиционных депутатов, а также депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян, министр образования и науки Армении Армен Ашотян и другие.

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Депутаты призывают собравшихся построить «живую стену» между демонстрантами и полицейскими во избежания насилия, и призывают собравшихся отойти на несколько метров назад.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ереване участники протестов привезли мусорные баки к президентскому дворцу и создали из них своеобразные "баррикады".

23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Как известно, акция протеста в Ереване началась накануне - люди выступили против роста цен на электроэнергию, регуляторная комиссия по коммунальным услугам приняла решение повысить стоимость электроэнергии почти на 17%. И это уже третий рост за последние три года.