Полиция Армении разогнала митинг в центре Еревана (видео)

Об этом сообщает ТАСС.

Мощными струями водометов участники акции оттеснены с проспекта Маршала Баграмяна в сторону оперного театра. Произведены задержания.

Этим мерам предшествовали неоднократные предупреждения полиции, о том, что действия участников акции противозаконны.

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"Ваши действия незаконны, - заявил заместитель начальника управления полиции по столице республики полковник Валерий Осипян. - Полиция требует незамедлительно прекратить противозаконные действия. Ваше собрание противоречит положениям закона о собраниях и митингах Армении. В противном случае полиция в порядке, предусмотренном законом, применит физическую силу и специальные средства в отношении нарушителей общественного порядка, которые будут подвергнуты ответственности".

Ранее УНИАН сообщал, что несколько тысяч человек в понедельник, 22 июня, вышли на демонстрацию в столице Армении Ереване и направились к резиденции президента, чтобы выразить протест против повышения цен на электроэнергию.