В Армении протестуют против очередного роста цен на электроэнергию

Об этом сообщает Радио Свобода.

Здание резиденции окружено большим количеством полиции, «люди в штатском» пытались выдавить из окрестностей журналистов.

Заместитель руководителя полиции Еревана Валерий Осипян заявляет, что на акцию протеста нет надлежащих разрешений, и, следовательно, она незаконна.

Вместо этого, заявил он, президент Серж Сарґсян предложил принять на встречу группу из трех или четырех протестующих, если демонстранты остановят свою походку.

Читайте такжеВ Армении задержали подозреваемого в жестоком убийстве российского солдата

Участники протеста отвергли такое предложение, заявив, что это для них неприемлемо.

Полиция заблокировала демонстрантов на проспекте Баграмяна, те в ответ устроили на месте сидячую забастовку, требуя свободного прохода.

Регуляторная комиссия по коммунальным услугам Армении в минувшую среду, 17 июня, приняла решение поднять цену на электроэнергию почти на 17 процентов – с 42 драмов (на сегодня примерно 1 гривна 93 копейки) до 49 драмов (2 гривны 25 копеек) за киловатт-час. Это уже третий рост цен на электроэнергию в течение последних трех лет.