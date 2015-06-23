В Ереване протестующие начали строить "баррикады" под президентским дворцом (прямая трансляция)

Как сообщает ТСН.uа, также люди бросали мусор в стражей порядка, хлопали в ладоши, свистели.

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Сейчас митингующие время от времени бьют по мусорным бакам.

Как известно, акция протеста в Ереване началась накануне - люди выступили против роста цен на электроэнергию, регуляторная комиссия по коммунальным услугам приняла решение повысить стоимость электроэнергии почти на 17%. И это уже третий рост за последние три года.

Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Полиция после нескольких "знаков предупреждения" начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, что ведет к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.

Однако вечером протестующие снова отправились на демонстрацию к президентскому дворцу.

Люди начали садиться на асфальт. Они свистят и кричат "Свобода!" и пожелания, чтобы армянский президент ушел с занимаемой должности.

Кроме того, как сообщили журналисты, позже приехали водометы, которыми сегодня утром разогнали митингующих.

Впоследствии полиция предложила пяти участникам акции протеста против подорожания электроэнергии встретиться с президентом Армении Сержем Саргсяном.