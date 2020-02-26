Не паниковать: в Румынии жители моментально опустошили магазины после заявления властей о коронавирусе
Жители Румынии начали массово опустошать полки крупных супермаркетов после призыва властей не впадать в панику из-за нового коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.
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Так, накануне министр здравоохранения Виктор Костач заявил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек. Он заверил, что "в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест".
Министр отметил, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой, добавив, что представители супермаркетов в Румынии заверили его, что нет никаких проблем с продовольствием.
Сразу же после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. В соцсетях появилось множество фотографий с пустыми полками, где продавались консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.
Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, словно в праздничные дни, и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.
Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.