Не паниковать: в Румынии жители моментально опустошили магазины после заявления властей о коронавирусе

Призыв властей не вдаваться в панику жители Румынии восприняли по-своему.

Жители Румынии начали массово опустошать полки крупных супермаркетов после призыва властей не впадать в панику из-за нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

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Так, накануне министр здравоохранения Виктор Костач заявил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек. Он заверил, что "в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест".

Министр отметил, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой, добавив, что представители супермаркетов в Румынии заверили его, что нет никаких проблем с продовольствием.

Сразу же после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. В соцсетях появилось множество фотографий с пустыми полками, где продавались консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, словно в праздничные дни, и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.