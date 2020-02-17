Экс-посол США: В Госдепартаменте никто не верит в вымысел о вмешательстве Украины в выборы

По словам дипломата, Госдепартамент даже не думал расследовать такую версию, потому что никогда не воспринимал ее серьезно.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заверяет, что никто в Госдепартаменте никогда не относился серьезно к теориям заговора о том, что якобы Украина вмешивалась в американские президентские выборы, чтобы навредить Дональду Трампу.

Как пишет Newsweek, американский дипломат, который был свидетелем в деле об импичменте, сказал, что не видит ни одной причины верить теории заговора, которую пропагандирует американский президент и его союзники. Тейлор признался, что был разочарован параллельной украинской политикой Трампа, в ходе которой его главные советники пытались усилить его политические активы.

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Личный адвокат президента США Руди Джулиани играл передовую роль в этих усилиях, пытаясь «откопать грязь» на бывшего вице-президента Джо Байдена, а также найти доказательства, что хакерская атака против Демократической партии в 2016 году была осуществлена из Украины, а не России. Теория заговора говорит, что демократы отдали ключевой сервер с доказательствами украинской компании CrowdStrike.

Теорию опровергли. Но это не мешает Трампу повторять эти обвинения. Тейлор сказал, что никто в Госдепартаменте не получал задание расследовать, действительно ли сервер Демократической партии находится в Украине, потому что «никто не воспринимал это серьезно». Издание напоминает, что Уильям Тейлор возглавлял посольство США в Киеве как раз тогда, когда Трамп заморозил сотни миллионов долларов военной помощи для украинской армии. Американский президент пытался надавить на украинское правительство, чтобы оно объявило начало расследования против Джо Байдена. Ведь Трамп и его союзники обвиняют бывшего вице-президента США и его сына Хантера в коррупции. Во время показаний в Палате представителей Тейлор предостерег, что поведение американского лидера вредит национальной безопасности США и Украины, а также подрывает сопротивление Киева агрессии со стороны России.

«Безопасность Украины важна для нашей безопасности. И я убежден, что причина этого в том, что Украина на линии фронта», - сказал Тейлор в новом интервью.

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Он пояснил, что Россия ведет против своего соседа «гибридную войну», которая, однако, нацелена не только против украинского государства, но и «всей Европы и США». По словам американского дипломата, для Вашингтона в этой битве много поставлено на кон. А сама гибридная война выходит далеко за пределы поля битвы на Востоке Украины.

«Гибридная война – это больше, чем танки и солдаты. Гибридная война – это информационная, кибернетическая, экономическая война, это атаки против выборов. И, как мы знаем, они атаковали и наши выборы», - сказал Тейлор.