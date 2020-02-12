Los Angeles Times: Генпрокуратура США приняла «грязь» из Украины, которую собрал адвокат Трампа

Однако, американские правоохранители отказываются отвечать, значит ли это, что Байден теперь под следствием.

Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что Департамент юстиции принял информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, которую личный адвокат американского президента Руди Джулиани собрал в Украине.

Вместе с тем, генпрокурор уточнил, что федеральные ведомства будут «очень осторожны» с данными украинского происхождения. Об этом пишет Los Angeles Times.

«Департамент юстиции обязан держать дверь открытой для любого, кто хочет предоставить нам информацию, которая, по его мнению, релевантная. Но, как я уже сказал сенатору Линдси Грэму, мы должны быть очень осторожны в отношении любой информации, которая поступает из Украины», - сказал американский генпрокурор.

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«Существует много повесток дня в Украине, много встречных потоков. И мы не можем принимать все, что поступает из Украины, за чистую монету», - добавил он.

То, что Джулиани передает Департаменту юстиции потенциально вредоносную информацию об одном из главных политических оппонентов действующего президента США в то же время, когда сам Джулиани под следствием, усилит критику со стороны демократов. Они обвиняют Барра в том, что его поведение больше соответствует роли личного адвоката американского президента, а не генерального прокурора страны.

Издание напоминает, что Федеральная прокуратура в Нью-Йорке расследует деловые отношения Джулиани. В частности, его подозревают в том, что он нарушил закон, не зарегистрировавшись как иностранный агент. Он также был одним из главных действующих лиц в деле об импичменте Трампа, в эпицентре которого лежат дела американского президента с лидером Украины. А также подозрения, что он злоупотреблял своими полномочиями, добиваясь расследования против Байдена и его сына.

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Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани продвигал безосновательные обвинения в коррупции против Байдена. Выступая на Fox News в воскресенье, Джулиани сказал, что у него есть документы, связанные с Хантером Байденом, а также записка от якобы чиновника Демократической партии.

Генпрокурор Барр сказал, что Департамент юстиции США запустил процесс сбора информации. И все данные будут тщательно проверены. Однако, он ничего не сказал репортерам о деталях этого процесса.

«Мы запустили процесс приема в этом поле, чтобы любая информация об Украине была тщательно проверена департаментом и партнерами из разведывательных управлений. Так мы сможем проверить их подлинность и надежность», - сказал Барр.

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«И это касается всей информации, поступающей в департамент об Украине включительно с той, которую может предоставить Джулиани», - добавил генпрокурор.

Заместитель директора ФБР Дэвид Бовдич сказал, что его ведомство «будет относиться к информации, как к любой другой». И федеральные агенты будут «должным образом ее проверять». Бойді=ич отказался отвечать на вопрос, означает ли это, что Джо Байден или его сын теперь под следствием ФБР.