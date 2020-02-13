Bloomberg: Путин держит в тайне преступления Сталина в битве против Запада за память Второй мировой войны

Российский президент обращается к советским архивам, чтобы оправдать диктатора, но при этом отказывается рассекретить данные о миллионах убитых во времена сталинского террора.

На фоне подготовки к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, президент Владимир Путин усиливает свою защиту Иосифа Сталина и отвергает все призывы открыть тайные архивы, в которых хранятся данные об убийстве советским государством миллионов собственных граждан.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что речь идет о таких местах, как Бутово, где более 20 тысяч жертв лежат в братских могилах на территории бывшего имения царистской эры всего за 32 километра от Москвы. Некоторых из похороненных здесь людей отравили до смерти газом в кузове грузовиков, которые везли их в одном белье к местам массовых убийств во времена сталинского «Большого террора» в 1937-1938 годах.

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«Мы должны знать правду. Нам не стоит пытаться все скрыть», - говорит православный священник Кирилл Каледа, чей дед тоже стал жертвой тех событий. Сам священник теперь участвует в кампании за полное раскрытие данных о судьбах жертв сталинских репрессий.

В то время, как Кремль приглашает мировых лидеров на торжества в мае, посвященные победе в том, что россияне называют «Великой отечественной войной», Путин обостряет свою риторику против западного осуждения пакта «Риббентропа-Молотова» от 1939 года, который заключили Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. В сентябре Россия осудила резолюцию Европарламента, которая приравняла нацистскую Германию и СССР. В документе говорилось о том, что тайные договоренности между ними о разделе Польши и стран Балтии «открыли дорогу» началу войны. Чувствительность Путина к историческому наследию Сталина отражает его взгляды на советскую роль во Второй мировой войне, в которой СССР потерял около 27 миллионов граждан.

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Российский президент поставил победу в войне в центр идеологических усилий, нацеленных объединить россиян вокруг его видения "могучего государства", непримиримого в вопросе своего прошлого и способного выступить против Запада после унизительного падения советской супердержавы. Но это видение остро противоречит массовым репрессиям во времена Сталина и истории оккупации Восточной Европы после войны. Подготовка к годовщине завершения Второй мировой войны также происходит параллельно с процессом конституционных изменений, которые Путин продвигает, чтобы и дальше править Россией после окончания его президентского срока в 2024 году.

Путин использует патриотизм для укрепления народной поддержки его конфронтации с США и их союзниками, которая началась после аннексии украинского Крыма в 2014 году и военного вторжения в Украину. После того россияне больше пяти лет страдают от обвала доходов из-за международных санкций. Путин критиковал «культ личности» Сталина и называл его методы «неприемлемыми» в интервью, которое он дал в 2017 году режиссеру Оливеру Стоуну. Однако, он обвинял Запад в использовании этих проблем для унижения СССР и России. По словам российского президента, лидера коммунистов «излишне демонизировали».

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То, как Путин защищает Сталина и советские преступления, может подорвать российские попытки ослабить напряжение в отношениях с Западом. Ведь президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что рассматривают приглашение в Россию на торжественный парад на Красной площади в Москве 9 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что собирается приехать. В декабре Путин сказал лидерам бывших советских республик, что Кремль якобы был вынужден подписать пакт «Риббентропа-Молотова», чтобы укрепить оборону СССР после «измены» Британии и Франции, которые в 1938 году заключили Мюнхенское соглашение с Гитлером.

«Они хотят переложить вину за начало Второй мировой войны с нацистов на коммунистов», - сказал Путин во время выступления на государственном телевидении.

Он также неоднократно критиковал Польшу, обвиняя ее в «сговоре» с Гитлером и называя польского посла в нацистской Германии «антисемитской свиньей». Свои заявления он пытался подкрепить документами из советских архивов. Но в то же время бывший офицер КГБ не хочет открывать доступ к данным о репрессиях, которые проводил НКВД.

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В декабре во время встречи с советом по правам человека Путин скептически отнесся к призывам создать открытую базу данных об убийствах во времена Сталина. По его словам, открывать записи НКВД – это «большой риск».

«Мы знаем, как НКВД работали в 30-ые. Открытие всех этих дел может быть не приятным для потомков», - сказал российский президент.

Издание напоминает, что именно Путин закрыл доступ к архивам КГБ в 2006 году после 15 лет относительной открытости, которая появилась после падения коммунизма в 1991 году.