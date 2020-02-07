Лукашенко рассказал о закрытых переговорах с Путиным: "обсудили много исторических дат"

Главы государств продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время закрытых переговоров с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи им удалось обсудить многие вопросы.

Читайте также"Мир будет аплодировать": Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях", проведенных с ПомпеоОб этом пишет Белта.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов. И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими», – заявил Лукашенко.

По его словам, позже главы государств продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации.

Ранее УНИАН сообщал, что как Лукашенко заявил, что Россия «поставила раком» Беларусь.