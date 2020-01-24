Лукашенко рассказал о "поставленной раком" Россией Беларуси (видео)

Белорусский президент уже не впервые жалуется на притеснения Кремля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку на завод газетной бумаги города Шклов.

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Во время разговора с должностными лицами предприятия белорусский лидер эмоционально рассказал о конфликте с Россией по поставкам энергоресурсов - газа и нефти.

Соответствующее видео распространил в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел - плевать на все союзы и прочее. Он (Владимир Путин - ред.) то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", - заявил Лукашенко.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзе! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

Напомним, с 1 января 2020 года российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно пытался договориться с российским президентом Владимиром Путиным о подписании новых соглашений, но безуспешно.

Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что белорусское правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти.