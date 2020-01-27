В ОАЭ с молотка ушла самая дорогая царь-рыба

На аукционе в Абу-Даби продана королевская рыба за $54 тыс.

Абу-Даби поставил новый рекорд в области спортивной рыбалки – в рамках чемпионата Abu Dhabi Grand Fishing Tournament на аукционе была продана королевская рыба за рекордные 200 тыс. дирхамов ($54 тыс.).

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На чемпионате, который проходит на территории Международного морского клуба Абу-Даби, рыбаки традиционно соревнуются в вылове королевских и кобиевых рыб. Всего на аукционе было продано рыб на 592 тыс. дирхамов. Вырученные средства будут направлены на благотворительность, в Организацию Красного Полумесяца.

Победителем в категории «королевская рыба» стал Хамдан Абдалла Аль Обейди – вес его рыбы составил 30,8 кг.