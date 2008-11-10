На ММК им. Ильича зарплаты урезали почти в два раза

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича произошло снижение заработных плат почти в 2 раза.

Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО.

При этом он отметил, что увольнение людей не произошло и не планируется. «Зарплату мы уже снизили почти в два раза», - заявил В.БОЙКО, отметив, что такое решение было принято совместно с профсоюзами.

Напомним, 5 ноября начальник пресс-центра ОАО «ММК им. Ильича» Сергей МАГЕРА опроверг сообщение ряда интернет-изданий, основывающееся на информации профгруппорга независимого профсоюза И.СИМОНИКА, о якобы имеющем место «массовом уходе работников комбината им. Ильича в неоплачиваемый десятидневный отпуск».

«Данная информация полностью не отвечает действительности», - заявил С.МАГЕРА.

Он подчеркнул, что по инициативе администрации отпуск без содержания работникам предприятия не предоставлялся. «Отсутствуют и какие-либо массовые уходы в неоплачиваемые отпуска, которые могли бы свидетельствовать о принуждении работников к написанию заявлений по собственному желанию», - добавил С.МАГЕРА.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов. Свою продукцию экспортирует в более чем 50 стран мира.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.