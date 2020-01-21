США работают над сменой власти в Венесуэле - Помпео

Госсекретарь США отметил, что проект должен привести к уходу Николаса Мадуро и проведению свободных и справедливых выборов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.

В эфире телеканала Caracol TV Помпео рассказал, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия "работает фундаментально", и США намерены продолжать действовать в том же направлении, передает НВ.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (Николас) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - отметил госсекретарь.

По его словам, "предстоит еще много работы", но США "продолжают работать над проектом".

"В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее", - добавил Помпео.

На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему "просто вести переговоры с собственным народом, который он погубил".

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Напомним, Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости, нехватка лекарств привели к тому, что граждане этого государства массово покидают страну.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых действующий президент Николас Мадуро одержал победу, однако парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.

В январе 2019 года в Каракасе прошел многотысячный митинг против Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. Также о поддержке Гуайдо, кроме США, заявили Франция, Великобритания, Испания, Дания, Австрия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. В то же время, Мадуро поддерживают Куба, Боливия, Турция, Россия и Мексика. Украина также выразила свою позицию относительно политического кризиса в Венесуэле.

В ответ на решение Трампа Мадуро объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Мадуро также отверг ультиматум ряда европейских стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась в конце апреля, когда Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению режима президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия перешла на его сторону. В тот же день в Венесуэле прошли массовые протесты. В результате столкновений с полицией пострадали более 50 человек.