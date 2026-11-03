В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии: кто без света

Утром во вторник, 3 ноября, в ряде регионов Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях об аварийных отключениях сообщает ДТЭК.
Также сообщается о российской атаке на объект ДТЭК в Одесской области.
"В полночь враг атаковал энергетический объект ДТЭК на юге Одесской области. Разрушения значительные. Восстановление оборудования потребует времени", – говорится в сообщении.
Об аварийной ситуации в Сумской области сообщает местное облэнерго. Применяются графики аварийных отключений в объеме одной очереди из-за повреждения энергосистемы в результате систематических атак врага.
По указанию "Укрэнерго" в Черниговской области введены 10 очередей графика аварийных отключений, сообщает местное облэнерго.
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак с 03:16 введены графики аварийных отключений в Черкасской области. Также продолжают действовать графики почасовых отключений, сообщает Черкассыоблэнерго.
Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.
Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости
В результате ударов российских оккупантов наибольшие перебои с электроэнергией фиксировались в Киевском регионе и Днепре. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что под угрозой длительных отключений также находятся Одесса, Харьков и прифронтовые регионы.
В минувшие выходные общая продолжительность отключений по графикам за сутки в Киеве достигала 16–18 часов. В различных районах столицы также отсутствовало горячее водоснабжение и фиксировались проблемы со связью.