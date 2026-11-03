Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': актуальный курс валют на вторник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 ноября, не изменился и составляет 45,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,39 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4599 грн. 100 евро обойдутся в 5150 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался без изменений и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 3 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта потеряла 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также просела. Так, официальный курс европейской валюты на вторник был установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 37 копеек.

Курс доллара в банках 3 ноября вырос на 24 копейки и составил 46,26 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,46 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 39 копеек и составил 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривни за евро.

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