Мадуро отверг ультиматум стран ЕС насчет объявления новых выборов в Венесуэле

В то же время президент Венесуэлы поддержал проведение встречи контактной группы из представителей стран Латинской Америки и ЕС в столице Уругвая Монтевидео.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских государств об объявлении в стране новых президентских выборов.

Вечером в воскресенье, 3 февраля, когда истекал срок, который установили европейские страны, Мадуро повторил свой отказ, передает DW.com.

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"Они пытаются загнать нас в угол ультиматумами, чтобы принудить нас к чрезвычайной ситуации конфронтации", - заявил Мадуро в эфире испанского телеканала La Sexta. Он добавил, что "не будет поддаваться давлению".

В то же время президент Венесуэлы поддержал проведение встречи контактной группы из представителей стран Латинской Америки и ЕС в столице Уругвая Монтевидео, поскольку это может привести к "диалогу между венесуэльцами для решения наших вопросов". Он также вновь призвал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо к переговорам, которые он ранее отверг.

Ожидается, что семь государств ЕС, которые выдвинули ультиматум Мадуро, огласят 4 февраля специальное заявление. Также в этот день состоится встреча представителей государств так называемой "Группы Лимы" (Канада и 13 латиноамериканских стран) в Оттаве относительно ситуации в Венесуэле и дальнейших действий.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составляет около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.