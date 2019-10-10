Инфляция в Венесуэле в этом году превысила 3,3 тысячи процентов
09:42, 10 октября 2019Финансы
152 0
Сильнее всего за месяц подорожали продовольственные товары.
Иллюстрация REUTERS
Инфляция в Венесуэле с января по сентябрь текущего года составила 3 320%.
Читайте такжеВ парламенте Венесуэлы оценили госдолг страны минимум в $160 миллиардов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина.
"В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года - 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%", - написал политик в своем Twitter.
Сильнее всего - на 42,6% - за месяц подорожали продовольственные товары.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 миллионов человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter