Украина выразила свою позицию по ситуации в Венесуэле

В Украине признают Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи.

Министерство иностранных дел Украины призывает руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - подчеркнула Зеленко.

"Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", - сказала представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

Сегодня, 4 февраля, президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.