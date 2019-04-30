В Венесуэле путч: Гуайдо призвал военных к восстанию, власть применила силу

Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и людей в военной форме был применен слезоточивый газ.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале "последней фазы" плана по свержению главы государства Николаса Мадуро.

Об этом он заявил вместе с оппозиционным лидером Леопольдо Лопесом и представителями военных во вторник, 30 апреля, в размещенном в Twitter видео.

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. Сейчас я встречаюсь с главными военными подразделениями наших вооруженных сил, начиная финальную фазу Операции Свобода", - отметил Гуайдо.

Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la final fase de la Operación Libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Он сообщил, что находится на авиабазе Ла Карлотта в Каракасе и призвал своих сторонников собираться там, так как его поддержали военные.

"Сегодня храбрые солдаты, храбрые патриоты, храбрые люди, которые поддерживают Конституцию, ответили на наш призыв", - заявил Гуайдо.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

В свою очередь, Лопес, который находился под домашним арестом с июля 2017 года, сказал, что он был освобожден военными. Он призвал всех венесуэльцев выйти на улицы с мирным протестом.

Тем временем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что вооруженные силы остаются верными "законному правительству" Николаса Мадуро.

Позже стало известно, что против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ, передает Reuters со ссылкой на очевидца с места событий.

По информации агентства, это происходит вблизи авиабазы Ла Карлотта в столице Венесуэлы Каракасе. О том, что там собралась группа восставших военных, ранее сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, власть делает шаги по подавлению попытки государственного переворота.

Председатель Национальной конституционной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо заявил, что оппозиция не могла получить доступ к авиабазе в Каракасе.

Надо отметить, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.