Путин назначил Медведева своим заместителем в Совбезе РФ
Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ.
Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Путин подписал соответствующий указ.
"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Сегодня указ вступил в силу.
Возглавляет российский Совбез сам Путин.
Как сообщал УНИАН, Госдума РФ на заседании в четверг дала согласие Путину на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром России.
Вчера правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.