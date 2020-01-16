Путин назначил Медведева своим заместителем в Совбезе РФ

Вчера Медведев объявил об отставке своего правительства.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Путин подписал соответствующий указ.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Сегодня указ вступил в силу.

Возглавляет российский Совбез сам Путин.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ на заседании в четверг дала согласие Путину на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром России.

Вчера правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.