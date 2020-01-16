Госдума РФ согласилась назначить Мишустина премьером
14:46, 16 января 2020Мир
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За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
Михаил Мишустин / uznayvse.ru
Государственная дума РФ на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром России.
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За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева. На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.
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