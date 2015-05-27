Россия способна оккупировать Прибалтику за два дня - генерал НАТО

Об этом заявил глава военного комитета НАТО (вступает в должность с 1 июня) генерал Петер Павел на конференции "Наша безопасность" в Праге, сообщает Украинская правда со ссылкой на Радио Прага.

"Наша безопасность не находится на должном уровне, и меры, которые Европа принимает в связи с угрозами России и так называемого "Исламского государства" оказываются неэффективными", - сказал Павел.

Павел также заявил, что ему не нравятся недостатки НАТО в части обмена разведданными, так как Альянс не имеет своей разведывательной сети и системы.

Читайте такжеВ НАТО считают, что российские войска способны вторгнуться в Украину в сжатые сроки

Не согласившись с ним, постоянный представитель Чехив НАТО Иржи Седиви отметил, что процесс разведки в Альянсе налажен хорошо.

Он сказал, что Россия, вероятно, способна в течение двух дней, например, занять Киев, но вопрос в том, будет ли у нее потом достаточно материально-технической поддержки для удержания города.