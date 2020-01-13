В Канаде почтили память погибших в крушении самолета МАУ в Иране

Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале Университета Торонто.

В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января.

Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана, передает Громадське.

Премьер-министр провинции Онтарио, где расположен город Торонто, Даг Форд, также выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мое сердце разрывается из-за 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", - написал он в Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx — Doug Ford (@fordnation) January 12, 2020

Еще одно мероприятие по чествованию памяти состоялось в Университете Альберты в городе Эдмонтон, где учились и преподавали некоторые из погибших канадцев.

На нем присутствовали около 1700 человек, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими, но вы не одиноки. В этот вечер, завтра и в дальнейшие годы вся ваша страна с вами", - обратился Трюдо к друзьям и близким жертв трагедии в спортивном зале университета, где и проходило мероприятие.

"Мы не успокоимся, пока не получим ответов, пока не установится справедливость, а виновные будут привлечены к ответственности", - сказал канадский премьер.

Видео: Global News

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.