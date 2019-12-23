Джонсон: начать отношения с Россией с чистого листа невозможно
16:53, 23 декабря 2019Мир
299 0
Борис Джонсон заявил, что был неправ в своих надеждах.
REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что ошибался, когда надеялся начать отношения с Россией с чистого листа.
Читайте такжеПарламент Британии проголосовал за законопроект о Brexit
Об этом Джонсон написал в своей колонке для The Spectator в понедельник, 23 декабря.
По словам британского премьера, он надеялся на то, что с Россией можно начать все с чистого листа, "как и многие другие министры иностранных дел и премьеры до меня", ведь "это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма".
"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он.
Что стало причиной такого вывода, Джонсон не сообщил.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с результатами, которых Консервативная партия добилась на досрочных парламентских выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter