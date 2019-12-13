"Празднуйте, Борис!": Трамп поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии

Результаты выборов Трамп назвал "большой победой" партии Джонсона.

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с результатами, которых Консервативная партия добилась на досрочных парламентских выборах.

Поздравление Трамп разместил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеВ Британии проходят внеочередные парламентские выборы (видео)По словам американского лидера, они выглядят как «большая победа».

«Поздравляю Бориса Джонсона с отличной победой! Британия и США теперь могут свободно заключать новые крупные торговые сделки после BREXIT. Эта сделка может быть гораздо крупнее и выгоднее, чем любая сделка, которую можно заключить с ЕС. Празднуйте, Борис!», – написал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно данным экзитполов, Консервативная партия получит большинство в британском парламенте.