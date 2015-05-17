Нелегальные мигранты рассказали о сотне убитых на судне в драке за еду
Отмечается, что некоторые из погибших были зарезаны, некоторые - повешены, а некоторые - выброшены за борт.
Нелегальные мигранты, прибывшие в Индонезию, рассказали Би-би-си, что в результате стычек из-за еды на борту судна, на котором они плыли, около ста человек были убиты, передает Русская служба Би-Би-Си.
Мигранты, которые сейчас находятся в лагере Ачех, рассказали, что некоторые из погибших были зарезаны, некоторые - повешены, а некоторые - выброшены за борт.
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Эти слова трудно проверить, однако они совпадают с другими сообщениями в СМИ о происходившем на корабле, перевозившем нелегалов.
Тысячи мигрантов - из Бангладеш и Бирмы (также известной как Мьянма) - дрейфуют в море, после того как их покинули нелегальные перевозчики.