Нелегальные мигранты рассказали о сотне убитых на судне в драке за еду

Нелегальные мигранты, прибывшие в Индонезию, рассказали Би-би-си, что в результате стычек из-за еды на борту судна, на котором они плыли, около ста человек были убиты, передает Русская служба Би-Би-Си.

Мигранты, которые сейчас находятся в лагере Ачех, рассказали, что некоторые из погибших были зарезаны, некоторые - повешены, а некоторые - выброшены за борт.

Читайте такжеНа дрейфующем в Андаманском море судне от голода погибли мигранты

Эти слова трудно проверить, однако они совпадают с другими сообщениями в СМИ о происходившем на корабле, перевозившем нелегалов.

Тысячи мигрантов - из Бангладеш и Бирмы (также известной как Мьянма) - дрейфуют в море, после того как их покинули нелегальные перевозчики.