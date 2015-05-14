Малайзия отказалась принять более 500 мигрантов

Судно обнаружили 13 мая у берегов малайзийского штата Пенанг на севере страны, через несколько дней после того, как более тысячи беженцев прибыли на малазийский остров Лангкави, передает радио "Свобода".

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Заместитель министра внутренних дел страны Ван Джунаид Джафар заявил сегодня, что Малайзия не в состоянии справиться с наплывом мигрантов. По его словам, государства Юго-Восточной Азии должны оказать давление на Мьянму, чтобы власти этой страны решили проблемы народности рохинджа, которых преследуют и которые не имеют гражданства.

Днем ранее Индонезия не позволила судну с беженцами причалить к своим берегам.

Предполагается, что в Малаккском проливе продолжают оставаться судна с тысячами мигрантов на борту после того, как их оставили капитаны, связанные с преступными группировками, которые занимаются торговлей людьми.