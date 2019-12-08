В результате авиаударов в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере 20 гражданских - правозащитники

Среди жертв бомбардировок сирийской и российской авиации в провинции Идлиб восемь детей.

В результате мощных авиаударов сирийской армии и российских войск в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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В центре, который получает данные от сети информаторов на местах, отмечают, что среди жертв атак с воздуха были восемь детей. Есть также информация о раненных в результате авиаударов, сообщает агентство новостей AFP.

Провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных к президенту Башару Асаду сил, где преобладают исламисты из группировки "Хаят Тахрир аш-Шам".

С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Тем не менее, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.

В начале декабря в Идлибе возобновились боевые действия между сирийскими войсками и исламистами.