В российской Чите на параде ко Дню Победы загорелся зенитный комплекс «Бук»

В российской Чите во время парада к 70-летию Победы 9 мая загорелся двигатель зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Об этом сообщает местный сайт "Чита.ру".

Ракетная установка во время парада Победы в Чите прошла площадь Ленина и задымилась в районе троллейбусной остановки «Скороход». После тушения возгорания к установке подъехал военный грузовик который увёз её на прицепе.

«Это ЗРК «Бук». Задымился двигатель, его потушили за несколько минут. Бывает такое с техникой», — сообщил источник.

В пресс-службе Восточного военного округа информацию о задымлении ИА «Чита.Ру» подтвердили, пояснив, что нештатной ситуации не было: «На одной из единиц техники было небольшое задымление двигателя. Возможно попало масло и дымило. Там никакой нештатной ситуации не было, не было угрозы».