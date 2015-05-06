Владельца затонувшего в Охотском море траулера оштрафовали на 6 миллионов рублей

Причиной штрафа стали нарушения требований по охране труда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В связи с катастрофой траулера территориальный орган Роструда в Сахалинской области провел внеплановую проверку ООО "Магеллан", которое им владело.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий был выявлен ряд нарушений требований трудового законодательства. По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6 миллионов 50 тысяч рублей", - сообщили в Роструде.

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В частности, российские трудовые инспекторы установили, что в ООО "Магеллан" не проводилась специальная оценка условий труда, работники траулера не проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также инструктаж на рабочем месте. В организации отсутствовали локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и сроки выплаты заработной платы.

В целях предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью работников, чья трудовая деятельность осуществляется на других имеющихся в распоряжении ООО "Магеллан" судах, работодателю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, отметили в Роструде.

Ранее сообщалось, что большой автономный траулер "Дальний Восток" в ночь на четверг затонул в акватории Охотского моря. Из 132 находившихся на борту рыбаков (в том числе 54 иностранцев) спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 56 погибли, остальные получили серьезные обморожения.

13 членов экипажа погибшего траулера так и не нашли.

9 апреля активный поиск моряков с затонувшего траулера "Дальний Восток" прекратили.