Активный поиск моряков з затонувшего траулера "Дальний Восток" прекращают

Об этом сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

"Поступило распоряжение о прекращении активной фазы поисков в районе крушения траулера. Сегодня вертолет МИ-8 МЧС в последний раз совершит облет территории по пути на Камчатку, на место базирования. С завтрашнего дня поиски авиацией проводиться не будут", — сказал собеседник.

Читайте такжеВ России по делу о крушении траулера в Охотском море задержали замгендиректора судовладельцаБольшой автономный траулер "Дальний Восток" в ночь на четверг затонул в акватории Охотского моря. Из 132 находившихся на борту рыбаков (в том числе 54 иностранцев) спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 56 погибли, остальные получили серьезные обморожения.

Судьба 13 моряков остается неизвестной, однако шансы выжить у них минимальны, даже если они успели надеть гидрокостюмы. Опрошенные изднием специалисты рассказали, что пребывание в ледяной воде в гидрокостюме, не говоря уже об обычной одежде, дольше 15 минут неизбежно ведет к смерти.